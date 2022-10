Hamilton: 'Peccato perdere la pole per così poco, ma in gara lotteremo' (Di sabato 1 ottobre 2022) Il miglior risultato dell'anno in qualifica è arrivato a Singapore , pista che la Mercedes pensa essere adatta per esaltare la W13, nella speranza di essere vicini a Red Bull e Ferrari. E infatti per ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 1 ottobre 2022) Il miglior risultato dell'anno in qualifica è arrivato a Singapore , pista che la Mercedes pensa essere adatta per esaltare la W13, nella speranza di essere vicini a Red Bull e Ferrari. E infatti per ...

