Gol del Milan da annullare? Marelli fa chiarezza (Di sabato 1 ottobre 2022) Paolo Zanetti ed i giocatori dell'Empoli non hanno fatto mancare le polemiche, le quali hanno coinvolto la rete del momentaneo vantaggio del Milan. Il gol realizzato da Rebic è arrivato su assist di Leao. L'azione del gol è partita da una rimessa laterale battuta velocemente da Sandro Tonali che ha pescato l'attaccante portoghese. Rimessa che l'ex Brescia ha battuto circa 9 metri avanti rispetto alla posizione di uscita della palla, un episodio sfuggito all'occhio dell'arbitro. Empoli MilanLuca Marelli, ex arbitro ed opinionista di Dazn, ha fatto chiarezza sulla questione: "La rimessa è stata battuta 9 metri avanti rispetto al punto corretto, ma in questi casi il Var non può intervenire".

