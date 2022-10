Festa per l'annessione nella Piazza Rossa, sdegno internazionale (Di sabato 1 ottobre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso al "concerto" sulla Piazza Rossa di Mosca organizzato per celebrare l'annessione ufficiale dei territori occupati dalla Russia nelle regioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso al "concerto" sulladi Mosca organizzato per celebrare l'ufficiale dei territori occupati dalla Russia nelle regioni di ...

borghi_claudio : E oggi inizia il #goofy11. Festa per la nostra comunità. - GiovaQuez : Loquenzi: “Putin fa un regalo simbolico ai russi con questa festa di addio all’Occidente, mentre i giovani lasciano… - mannocchia : Dalle 10 in diretta da Ravenna per #RavennaInOnda la Festa di @Radio3tweet - Gazzettino : #VIDEO Festa per l'annessione nella Piazza Rossa, sdegno internazionale - PRosati1974 : RT @MedInfinityIT: Nonni, ci avete insegnato tantissimo. Ora è il momento di ricambiare. Auguri da tutti noi per la festa dei nonni ?? #Gra… -