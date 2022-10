Ex Inter, Eder: 'Vorrei chiudere la carriera in Italia, Samp e Salernitana...' (Di sabato 1 ottobre 2022) L'attaccante brasiliano naturalizzato Italiano del San Paolo, Eder Citadin Martins (classe 1986 ex Empoli, Sampdoria e Inter) ha dichiarato... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) L'attaccante brasiliano naturalizzatono del San Paolo,Citadin Martins (classe 1986 ex Empoli,doria e) ha dichiarato...

belloe_belloe : Arrivo tardi sul Trenza per dire che un paio d'annetti in più se li poteva fare da noi, considerando che abbiamo fa… - edw331 : @Il_Billa @Inter Perchè è una ipotesi non verificabile e visto il passato di Suning nel calcio (chiedere ad Eder) n… - FabioG3 : @JCTweet_ È bravo con il gruppo, ma capacità di leggere le partite zero. Si limita ai cambi ruolo per ruolo. All'In… - wolf_of_meazza : RT @AldoAbbialdo: @wolf_of_meazza - GioGioInter : RT @10BigBoss10: Eder lo sapeva, aveva cercato di dircelo, ma il nostro subcosciente non lo voleva sentire. Forse il futuro è già scritto,… -