Empoli-Milan oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 1 ottobre 2022) L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Empoli-Milan, partita valida per l'ottava giornata della Serie A 2022/2023. Appuntamento con il fischio d'inizio alle 20:45 di sabato 1 ottobre nella cornice dello Stadio Carlo Castellani. I rossoneri sono determinati a riscattarsi dopo lo stop contro il Napoli, ma saranno orfani di Maignan e Theo Hernandez, rientrati malconci dagli impegni con la nazionale. Pronto ad approfittarne l'Empoli di Zanetti, a caccia di punti salvezza. Il match sarà trasmesso in diretta sia su Sky Sport Uno (canale 201), e di conseguenza in streaming su SkyGo, che su Dazn. SportFace.

