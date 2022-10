Dopo l' annessione di Putin il mondo è più vicino alla guerra nucleare?

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin sfida il mondo e annuncia l'annessione dei territori ucraini occupati dopo i referendum farsa. Doma… - GiovaQuez : Conte: 'Dobbiamo dirci francamente che la strategia sin qui perseguita dall'alleanza euro-atlantica ci sta esponend… - pietroraffa : == Meloni:'La dichiarazione di annessione alla Federazione Russa di quattro regioni ucraine, dopo i referendum fars… - AScribellito : RT @sole24ore: ?? «La dichiarazione di #annessione alla #Russia di quattro regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta o… - Brittwer69 : RT @luciano_conti: @ItalyMFA @italyinukr @ItalyinRussia L'annessione è perfettamente legale, in quanto riconosciuta a maggioranza dalle pop… -

DAL CORRISPONDENTE DA WASHINGTON. La risposta americana e della comunità internazionale alla dichiarazione di Putin diavvenuta delle quattro province ucrainei referendum della scorsa settimana, è compatta e priva di sbavature. A Washington tutto era pronto per rovesciare sulla Russia una risposta in ...... i paesi occidentali portano al voto una risoluzione di condanna dell'unilaterale alla ... che sarebbero almeno 30, e dei feriti, che sarebbero un centinaio,la pioggia di missili su una ...Il mese di settembre si è concluso con una serie di azioni politiche (consultazioni referendarie, richiesta ucraina di adesione accelerata alla Nato, mobilitazione parziale) e militari (controffensiva ...Il governo russo potrebbe istituire una nuova società per gestire Zaporizhzhia, mentre l'Aiea e la comunità internazionale continueranno a considerarla come ucraina ...