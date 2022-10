DIRETTA F1, GP Singapore 2022 LIVE: rinasce la Ferrari, pole di Leclerc! “Credo nella vittoria” (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA GP Singapore 2022 SU TV8 (DOMENICA 2 OTTOBRE) LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI Singapore 2022 DI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES LECLERC SUONA LA CARICA: “POSSIAMO VINCERE!” SERGIO PEREZ: “QUALIFICHE COMPLICATE, DOBBIAMO PARTIRE BENE DOMANI” FERNANDO ALONSO: “SOGNO IL PODIO. E SE LA GARA SARÀ BAGNATA…” 16.12 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per la DIRETTA di un Gran Premio che si preannuncia spettacolare! 16.10 Nona pole stagionale e 18ma in carriera in Formula Uno per Charles Leclerc, che domani proverà ad interrompere la striscia vincente di Verstappen per regalare finalmente una soddisfazione alla ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA GPSU TV8 (DOMENICA 2 OTTOBRE) LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DIDI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES LECLERC SUONA LA CARICA: “POSSIAMO VINCERE!” SERGIO PEREZ: “QUALIFICHE COMPLICATE, DOBBIAMO PARTIRE BENE DOMANI” FERNANDO ALONSO: “SOGNO IL PODIO. E SE LA GARA SARÀ BAGNATA…” 16.12 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per ladi un Gran Premio che si preannuncia spettacolare! 16.10 Nonastagionale e 18ma in carriera in Formula Uno per Charles Leclerc, che domani proverà ad interrompere la striscia vincente di Verstappen per regalare finalmente una soddisfazione alla ...

