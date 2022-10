AlexVes84825277 : RT @Gazzetta_it: Croazia, Vingegaard vince ancora! E’ in forma Lombardia - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Croazia, Vingegaard vince ancora! E’ in forma Lombardia - Gazzetta_it : Croazia, Vingegaard vince ancora! E’ in forma Lombardia - RassegnaZampa : #Ciclismo #GiroCroazia, torna a vincere Vingegaard! Primo successo dopo il Tour -

La Gazzetta dello Sport

Jonas(Dan, Jumbo - Visma) ha vinto la quinta tappa del Giro di, 154 km con traguardo a Labin. Si tratta del secondo successo per il vincitore del Tour in questa breve corsa a tappe: è ...Jonasha vinto la terza tappa della CRO Race. Il vincitore dell'ultimo Tour de France è tornato ... Il danese ha fatto festa nella terza frazione della breve corsa tappa in. L'alfiere ... Croazia, Vingegaard vince ancora! E’ in forma Lombardia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...NONANTOLA, BOMPORTO, RAVARINO, BASTIGLIA – In occasione del transito della competizione ciclistica Giro dell’Emilia , domani,, sono previste delle A renderlo noto è la Polizia Locale dell’Unione , che ...