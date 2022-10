Boldrini: “Finché esisterà anche un solo posto nel mondo in cui le donne sono oppresse, non ci sarà piena parità per nessuna di noi” (Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA – La parlamentare del Pd Laura Boldrini ha partecipato oggi alla manifestazione “The time has come” per il popolo dell’Iran, oppresso “da un regime che cancella diritti e libertà fondamentali”. La voce dei ragazzi e delle ragazze iraniani “che nel loro paese, così come in molte capitali, stanno protestando contro il regime che li opprime”, per Boldrini, “deve essere ascoltata”. E “il pensiero va a Mahsa Amini, Hadis Najafi e tante altre: sono sempre le donne a pagare il prezzo più alto, il primo bersaglio delle dittature. Finché esisterà anche un solo posto nel mondo in cui le donne sono oppresse, non ci sarà piena ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA – La parlamentare del Pd Lauraha partecipato oggi alla manifestazione “The time has come” per il popolo dell’Iran, oppresso “da un regime che cancella diritti e libertà fondamentali”. La voce dei ragazzi e delle ragazze iraniani “che nel loro paese, così come in molte capitali, stanno protestando contro il regime che li opprime”, per, “deve essere ascoltata”. E “il pensiero va a Mahsa Amini, Hadis Najafi e tante altre:sempre lea pagare il prezzo più alto, il primo bersaglio delle dittature.unnelin cui le, non ci...

