Strategia condivisa tra Draghi e Meloni per un fondo di solidarietà europeo contro il caro bollette

(Di venerdì 30 settembre 2022) «Non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali, serve». Il presidente del Consiglio Marioha reagito così davanti all’annuncio del maxi scudo tedesco da 200 miliardiilenergia annunciato dalla Germania. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha presentato ieri il pacchetto in sostegno di famiglie e imprese, non finanziato con nuovi prestiti ma con la riattivazione di undi stabilizzazione economica usato già durante la crisi finanziaria del 2008 e la pandemia da Covid-19. Berlino fisserà un tetto massimo al prezzo del gas e pagherà la differenza alle aziende energetiche del Paese che lo acquistano dall’estero. Una mossa che ha irritato gli alleati europei e che rompe il fronte comune dell’Europa nella ricerca di misure strutturali e ...

Come ormai sappiamo, il 25 settembre si sono tenute le elezioni nazionali che hanno visto come vincitore la coalizione di centro destra, con Fratelli d'Italia primo partito. Quasi sicuramente, dunque… ...Draghi-Meloni, strategia condivisa: Sull'energia serve un fondo di solidarietà Ue Telefonata tra Palazzo Chigi e la leader di Fratelli d'Italia. Obiettivo: strappare nuove risorse a Bruxelles e aiutar ...