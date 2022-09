Sport e Tv: storie di canottaggio e scherma prossimamente sul grande schermo (Di venerdì 30 settembre 2022) Due grandi storie di Sport sul grande schermo e prossimamente. Se una è già stata girata e messa in pellicola, pronta per essere mostrata a tutti, una è in divenire e in questi giorni sono iniziate le riprese. I protagonisti sono i campioni mondiali e olimpici che hanno diffuso valori e insegnamenti. Ognuno nel proprio Sport di espressione. Il canottaggio e la scherma. ‘Due con’ che racconta la storia dei mitici Fratelli Abbagnale che vinsero le Olimpiadi di Seuol nel 1988 e ‘La Stoccata Vincente’ la storia di Paolo Pizzo, ex schermidore azzurro e vicecampione olimpico nella spada a squadre a Rio 2016, oggi nella Giunta Coni e vincente mental coach di grandi campioni azzurri (leggi qui), tratta dal suo libro autobiografico, uscito qualche anno fa. La ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 30 settembre 2022) Due grandidisul. Se una è già stata girata e messa in pellicola, pronta per essere mostrata a tutti, una è in divenire e in questi giorni sono iniziate le riprese. I protagonisti sono i campioni mondiali e olimpici che hanno diffuso valori e insegnamenti. Ognuno nel propriodi espressione. Ile la. ‘Due con’ che racconta la storia dei mitici Fratelli Abbagnale che vinsero le Olimpiadi di Seuol nel 1988 e ‘La Stoccata Vincente’ la storia di Paolo Pizzo, ex schermidore azzurro e vicecampione olimpico nella spada a squadre a Rio 2016, oggi nella Giunta Coni e vincente mental coach di grandi campioni azzurri (leggi qui), tratta dal suo libro autobiografico, uscito qualche anno fa. La ...

