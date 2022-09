Scuola evacuata a causa di una sostanza urticante diffusa all’intento dell’istituto Indagini dei Carabinieri

SardiniaPost : Violento acquazzone questa mattina a #Siamamma, nell’Oristanese, zona segnalata dalla Protezione civile regionale c… - AnsaSardegna : Temporale sull'Oristanese, evacuata scuola materna. È esondato un torrente, portati all'esterno nove bambini #ANSA - sardanews : Temporale sull'Oristanese, evacuata scuola materna - Sardegna - sardanews : Un diluvio su Siamanna: evacuata la scuola materna. Aule vuote anche a Terralba - DirittiInCasa : @PalaMatteo @PalaMatteo ciao, ti seguo con interesse, e ti faccio i complimenti per il tuo lavoro. Ero stato 10 ann… -

Laè stata precauzionalmente. La sostanza ha creato problemi di respirazione ad alcune delle persone presenti, richiedendo l'intervento del personale sanitario. La Sores ha inviato ...Per via dell'esondazione di un torrente nelle vicinanze l'edificio è stato evacuato in via precauzionale Di: Redazione Sardegna Livelamaterna di Siamanna questa mattina, nell'Oristanese, a causa di un violento acquazzone abbattutosi nella zona, segnalata dalla Protezione civile regionale con un bollettino di ...Sette ragazzi sono stati soccorsi sul posto da due ambulanze. Nessuno è finito in ospedale. Lo spray spruzzato in un corridoio durante la ricreazione ...Il sindaco Gianluca Taddeo ha emanato un’ordinanza nella serata di ieri. Fiumi d’acqua e fango hanno interessato molti quartieri di Formia, dove anche oggi il meteo sembra non concedere tregua ...