Regina Elisabetta, la nota ufficiale rivela un’altra verità: le reali cause della morte (Di venerdì 30 settembre 2022) Un documento trapelato nelle scorse ore ha spiazzato davvero tutti. Non solo è emersa la vera causa della morte della sovrana tanto amata d’Inghilterra, ma è stata comunicata anche l’ora del decesso. Lo scorso 8 settembre, dopo 70 anni di regno, la Regina Elisabetta II si è spenta per sempre. L’ultimo respiro è stato dato nella sua residenza preferita in Scozia, la residenza di Balmoral. Dopo un lungo periodo di cortei funebri, solo nelle scorse ore è stato reso noto il certificato depositato da sua figlia, la principessa Anna, in cui sono presenti delle rivelazioni per tutti inaspettate. La rivelazione trapelata dal certificato di nascita della Regina Il certificato del decesso, depositato lo scorso 16 settembre, è ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 30 settembre 2022) Un documento trapelato nelle scorse ore ha spiazzato davvero tutti. Non solo è emersa la vera causasovrana tanto amata d’Inghilterra, ma è stata comunicata anche l’ora del decesso. Lo scorso 8 settembre, dopo 70 anni di regno, laII si è spenta per sempre. L’ultimo respiro è stato dato nella sua residenza preferita in Scozia, la residenza di Balmoral. Dopo un lungo periodo di cortei funebri, solo nelle scorse ore è stato reso noto il certificato depositato da sua figlia, la principessa Anna, in cui sono presenti dellezioni per tutti inaspettate. Lazione trapelata dal certificato di nascitaIl certificato del decesso, depositato lo scorso 16 settembre, è ...

rtl1025 : ?? La regina #Elisabetta II è morta di 'vecchiaia' l'8 settembre all'età di 96 anni nel castello scozzese di… - Corriere : La regina Elisabetta II «è morta di vecchiaia»: nel certificato le cause della scomparsa - SoniaTurroni : @Artibani1 Anche Lui ha preparato il funerale come la regina Elisabetta II^ ? Le fa le prove ? La regina le ripassa… - vogue_italia : Nessuna come lei, nemmeno nella scelta del rossetto. Qui vi raccontiamo perché la Regina Elisabetta II è stata (anc… - rada_maja : RT @milly_carlucci: Cari amici, questa sera non andrà in onda la puntata speciale di #techetechete su #ballandoconlestelle perché #rai1 ded… -