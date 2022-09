Rai, il suo ricordo impresso nei cuori: “La notizia è orrenda” | Un mare di lacrime (Di venerdì 30 settembre 2022) Un annuncio arrivato direttamente in diretta televisiva. Il pubblico non era a conoscenza di questa situazione, ma appresa la notizia la tristezza è stata inevitabile. La puntata di Storie Italiane del 28 settembre stava procedendo secondo quanto previsto dalla scaletta. Improvvisamente Eleonora Daniele ha dovuto chiudere lo spazio per poter dare una notizia che aveva appena appreso dalla redazione. La stessa conduttrice era visibilmente scossa per quanto le era stato appena comunicato. Il triste annuncio dato in diretta tv La conduttrice era in collegamento con Roberto Alessi e ha dovuto spostare la conversazione per dar voce alla triste notizia che le era appena giunta. Con molto dispiacere, Eleonora Daniele ha annunciato delle parole che nessuno mai avrebba mai pensato di udire: “Bruno Arena è morto“. La stessa ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 30 settembre 2022) Un annuncio arrivato direttamente in diretta televisiva. Il pubblico non era a conoscenza di questa situazione, ma appresa lala tristezza è stata inevitabile. La puntata di Storie Italiane del 28 settembre stava procedendo secondo quanto previsto dalla scaletta. Improvvisamente Eleonora Daniele ha dovuto chiudere lo spazio per poter dare unache aveva appena appreso dalla redazione. La stessa conduttrice era visibilmente scossa per quanto le era stato appena comunicato. Il triste annuncio dato in diretta tv La conduttrice era in collegamento con Roberto Alessi e ha dovuto spostare la conversazione per dar voce alla tristeche le era appena giunta. Con molto dispiacere, Eleonora Daniele ha annunciato delle parole che nessuno mai avrebba mai pensato di udire: “Bruno Arena è morto“. La stessa ...

