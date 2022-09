Monica Cirinnà a valanga, “fuoco” su Letta: «Hai già impacchettato tutto, ti voto contro» (Di venerdì 30 settembre 2022) «Caro Segretario Enrico Letta, ricevo da semplice iscritta la tua lettera». Comincia così il post polemico di Monica Cirinnà su Facebook. «Faccio parte della direzione nazionale del Pd, organo che tu hai convocato per il 6 ottobre. Si prospetta una direzione nella quale, alla luce della tua lettera, tutto è già pronto, impacchettato e approvato dalle correnti, vista la batteria di agenzie in tuo supporto che stanno uscendo in queste ore. In tutta onestà, penso che questo sia un approccio del tutto sbagliato». Monica Cirinnà: la tua è una frettolosa ripartenza «La tua proposta è una frettolosa ripartenza, che mette da parte l’analisi e l’ammissione degli errori. Da anni ci sottraiamo dall’agire il nostro conflitto interno, sedato ai vertici sempre e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 settembre 2022) «Caro Segretario Enrico, ricevo da semplice iscritta la tua lettera». Comincia così il post polemico disu Facebook. «Faccio parte della direzione nazionale del Pd, organo che tu hai convocato per il 6 ottobre. Si prospetta una direzione nella quale, alla luce della tua lettera,è già pronto,e approvato dalle correnti, vista la batteria di agenzie in tuo supporto che stanno uscendo in queste ore. In tutta onestà, penso che questo sia un approccio delsbagliato».: la tua è una frettolosa ripartenza «La tua proposta è una frettolosa ripartenza, che mette da parte l’analisi e l’ammissione degli errori. Da anni ci sottraiamo dall’agire il nostro conflitto interno, sedato ai vertici sempre e ...

