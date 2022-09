L’antifascismo e le conseguenze dell’aggressione russa all’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 30 settembre 2022) Vengo al, anzi al suo programma. Che c’entra?, dirai. C’entra, perché molte delle idee sovraniste e, in genere, delle idee balorde che in Italia hanno avuto grande amplificazione dai mass?media, traggono forza dall’isolamento del, come forma della politica italiana, dalcome fenomeno internazionale e passaggio fondamentale della storia del Novecento. Eppure non sarebbe male ricordare che– come hanno rimarcato, ad esempio, Beppe Vacca e Franco De Felice – non ha riguardato solo la storia d’Italia ma, appunto, i caratteri del nuovo ordine mondiale generato dalla guerra. Ciò che rese possibile la formazione della coalizione antifascista – con l’iniziativa di Roosevelt di gettare tutto il peso dell’America nel conflitto, di allacciare un’alleanza con l’Urss, di ...