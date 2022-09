Kabul, attentato kamikaze in una scuola: almeno 32 morti (Video) (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set – Un attentato in una scuola di Kabul ha provocato decine di morti, come riporta Tgcom24. attentato ad una scuola di Kabul: 32 morti e decine di feriti L’attentato nella scuola di Kabul ha prodotto, secondo i primi bilanci, almeno 32 morti, mentre sono 40 al momento i feriti conteggiati. La dinamica è stata ancora una volta dovuta a un’esplosione, nei pressi del centro educativo ad Ovest della capitale dell’Afghanistan. A parlare del fatto è l’emittente panaraba Al Jazeera, che cita fonti governative. L’attacco secondo queste ultime sarebbe suicida, come confermato anche dal ministero dell’Interno, rappresentato da Abdul Nafee Takour. Takour ha dichiarato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set – Unin unadiha provocato decine di, come riporta Tgcom24.ad unadi: 32e decine di feriti L’nelladiha prodotto, secondo i primi bilanci,32, mentre sono 40 al momento i feriti conteggiati. La dinamica è stata ancora una volta dovuta a un’esplosione, nei pressi del centro educativo ad Ovest della capitale dell’Afghanistan. A parlare del fatto è l’emittente panaraba Al Jazeera, che cita fonti governative. L’attacco secondo queste ultime sarebbe suicida, come confermato anche dal ministero dell’Interno, rappresentato da Abdul Nafee Takour. Takour ha dichiarato ...

