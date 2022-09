Il price cap sul gas resta un miraggio. Germania e Austria si sfilano e parlano di una misura rischiosa e controproducente (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Gas e l’imposizione di un price cap all’import dalla Russia divide l’Unione europea. “Il price cap al gas non è sul tavolo oggi”, ha dichiarato il ministro dell’Industria della Repubblica Ceca Jozef Sikela che detiene la presidenza di turno dell’Ue, arrivando al Consiglio straordinario dei ministri europei dell’Energia. Sul price cap “oggi discuteremo i non-paper degli Stati così come quello della Commissione. Penso che non possiamo trattare questo problema nei confronti della Russia e dei nostri partner fidati allo stesso modo. Quindi dobbiamo rimuovere gli incentivi alla manipolazione della Russia e lo abbiamo fatto”. Fa sapere la commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson. “Dobbiamo offrire un price cap a tutto il Gas russo, non solo via gasdotto ma anche Gnl, e con i nostri partner dobbiamo negoziare dei corridoi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Gas e l’imposizione di uncap all’import dalla Russia divide l’Unione europea. “Ilcap al gas non è sul tavolo oggi”, ha dichiarato il ministro dell’Industria della Repubblica Ceca Jozef Sikela che detiene la presidenza di turno dell’Ue, arrivando al Consiglio straordinario dei ministri europei dell’Energia. Sulcap “oggi discuteremo i non-paper degli Stati così come quello della Commissione. Penso che non possiamo trattare questo problema nei confronti della Russia e dei nostri partner fidati allo stesso modo. Quindi dobbiamo rimuovere gli incentivi alla manipolazione della Russia e lo abbiamo fatto”. Fa sapere la commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson. “Dobbiamo offrire uncap a tutto il Gas russo, non solo via gasdotto ma anche Gnl, e con i nostri partner dobbiamo negoziare dei corridoi ...

