“Ha bisogno d’aiuto” Choc al GF Vip 7 | preoccupa la sua salute mentale | “Visto che fa?”

Nel corso dell'ultima puntata del GF Vip 7 è emerso un rilevante problema che riguarda non solo Marco Bellavia, ma l'intero cast di concorrenti scelti da Alfonso Signorini. Questi non hanno affatto dimostrato solidarietà al loro coinquilino, anzi l'hanno apostrofato come "malato", "pazzo", anche quando lui gli ha chiesto gentilmente aiuto. Invece conduttore, opinioniste, pubblico, autori, insomma tutti oggi sono preoccupati per la sua salute mentale. Le cose non sono per nulla migliorate dopo la puntata, durante la quale invece Marco Bellavia ha tirato fuori ciò che sente dentro di sé, quello che lo porta a piangere senza sosta nel letto tutta la notte con Gegia accanto che lo ignora infastidita e così il resto della casa che ne ha piene le tasche di lui. Ma Alfonso Signorini e il GF Vip 7 lo vogliono aiutare anche grazie al team ...

