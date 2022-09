Giulia Salemi dalla parte di Marco Bellavia | l’ex Vippona si espone e lancia un messaggio importante

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ciò che sta accadendo nella Casa del GF Vip 7 controha davvero dell’incredibile. Un branco contro un solo uomo, “reo” di avere delle fragilità evidenti e di aver chiesto aiuto., regina dei social e punto di riferimento in studio, non è riuscita a restare distaccata davanti a quello che si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.