Giorgia Meloni querela Rula Jebreal dopo le parole sul padre: “Le spiegherà al giudice” (Di venerdì 30 settembre 2022) A pochi giorni dal trionfo alle elezioni di Giorgia Meloni, la stampa spagnola, nello specifico “El Pais”, ha diffuso la notizia della condanna a 9 anni per traffico di droga del padre della leader di FdI nel lontano 1995. Un colpo basso, questo, giudicato da molti scorretto, anche perché Francesco Meloni, all’epoca, era già da diverso tempo lontano dalla moglie Anna Paratore e dalle figlie Arianna e Giorgia, avendole abbandonate nel 1978. Ma oggi a tornare sulla notizia è stata la giornalista palestinese (con cittadinanza israeliana e italiana) Rula Jebreal, che ha rilanciato sui propri profili social un pezzo del quotidiano Repubblica dal titolo “Il padre di Giorgia Meloni condannato per narcotraffico”. Nello ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) A pochi giorni dal trionfo alle elezioni di, la stampa spagnola, nello specifico “El Pais”, ha diffuso la notizia della condanna a 9 anni per traffico di droga deldella leader di FdI nel lontano 1995. Un colpo basso, questo, giudicato da molti scorretto, anche perché Francesco, all’epoca, era già da diverso tempo lontano dalla moglie Anna Paratore e dalle figlie Arianna e, avendole abbandonate nel 1978. Ma oggi a tornare sulla notizia è stata la giornalista palestinese (con cittadinanza israeliana e italiana), che ha rilanciato sui propri profili social un pezzo del quotidiano Repubblica dal titolo “Ildicondannato per narcotraffico”. Nello ...

