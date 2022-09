Gb: Pil secondo trimestre rivisto al rialzo, +0,2% (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Pil del Regno Unito, nel secondo trimestre, è stato rivisto al rialzo a +0,2% contro il preliminare di - 0,1% - Lo informa l'ufficio nazionale di statistica. Anno su anno l'aumento è del 4,4% ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Pil del Regno Unito, nel, è statoala +0,2% contro il preliminare di - 0,1% - Lo informa l'ufficio nazionale di statistica. Anno su anno l'aumento è del 4,4% ...

classcnbc : +++Via libera del Consiglio dei ministri alla Nota di aggiornamento al Def. Secondo quanto si apprende da fonti di… - fisco24_info : Gb: Pil secondo trimestre rivisto al rialzo, +0,2%: Contro preliminare -0,1% - moneypuntoit : ?? Regno Unito: Pil superiore alle stime nel secondo trimestre ?? - grisu774 : @luciodigaetano Quindi secondo lei il superbonus non ha portato ne sviluppo ne investimenti, e il PIL da due anni p… - pierangelo1982 : @ClaraZanardi1 @HariSel95300131 @jimmomo ma il debito non lo devi ripagare, non è il mutuo della casa... devi solo… -