Fiorentina, per Italiano rebus in attacco: è casting a tre (Di venerdì 30 settembre 2022) Domenica la sfida all’Atalanta per la Fiorentina e per Italiano c’è il rebus in attacco: Cabral, Jovic o Kouamé, chi sarà il centravanti viola? Domenica la sfida all’Atalanta per la Fiorentina e per Italiano c’è il rebus in attacco: Cabral, Jovic o Kouamé, chi sarà il centravanti viola? Aspetto tattico e psicologico, condizione atletica, energie e potenzialità. Tutte situazioni da osservare bene, i dubbi sono su Cabral e Kouamé, ma la carta del tecnico potrebbe essere il rilancio del serbo. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Domenica la sfida all’Atalanta per lae perc’è ilin: Cabral, Jovic o Kouamé, chi sarà il centravanti viola? Domenica la sfida all’Atalanta per lae perc’è ilin: Cabral, Jovic o Kouamé, chi sarà il centravanti viola? Aspetto tattico e psicologico, condizione atletica, energie e potenzialità. Tutte situazioni da osservare bene, i dubbi sono su Cabral e Kouamé, ma la carta del tecnico potrebbe essere il rilancio del serbo. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASRomaFemminile : ?? Avete già prenotato il vostro posto per Roma-Fiorentina? ?? Vi aspettiamo sabato al Tre Fontane!!! ??… - CalcioNews24 : Rebus in attacco per #Italiano ?? - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Dopo gli screzi tra Empoli e #Fiorentina, la Lazio è pronta all'offensiva per Parisi - Fiorentinanews : Dopo gli screzi tra Empoli e #Fiorentina, la Lazio è pronta all'offensiva per Parisi - rossimone77 : @NuvolettaZen @elleeffe68 @gentilivero Per me la bistecca alla fiorentina è verdura. Con i “per me” si può tutto. -