DIRETTA MotoGP, GP Buriram 2022 LIVE: Bagnaia in cerca di feeling nella FP2, pista asciutta in Thailandia (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.41 Marc Marquez (Honda) è partito nel modo migliore, siglando il miglior tempo di 1:30.523 nella FP1 a precedere di 0.032 Quartararo e di 0.065 Miller. Per Bagnaia c’è stato il sesto tempo a 0.223, mentre Bastianini ha chiuso in nona a 0.267. Grandissimo equilibrio se si considerata che in tre decimi troviamo dieci piloti. 09.38 Sarà interessante capire anche cosa sapranno fare altri protagonisti come lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia), Enea Bastianini e Marc Marquez, quarto nell’ultima gara nipponica e in ripresa dal punto di vista fisico. 09.35 Se lo augura anche Quartararo, costretto in queste ultime uscite a rischiare non poco per piazzamenti lontani dall’eccellenza. 09.32 Sulla carta la pista thailandese dovrebbe essere meno sfavorevole di Motegi ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.41 Marc Marquez (Honda) è partito nel modo migliore, siglando il miglior tempo di 1:30.523FP1 a precedere di 0.032 Quartararo e di 0.065 Miller. Perc’è stato il sesto tempo a 0.223, mentre Bastianini ha chiuso in nona a 0.267. Grandissimo equilibrio se si considerata che in tre decimi troviamo dieci piloti. 09.38 Sarà interessante capire anche cosa sapranno fare altri protagonisti come lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia), Enea Bastianini e Marc Marquez, quarto nell’ultima gara nipponica e in ripresa dal punto di vista fisico. 09.35 Se lo augura anche Quartararo, costretto in queste ultime uscite a rischiare non poco per piazzamenti lontani dall’eccellenza. 09.32 Sulla carta lathailandese dovrebbe essere meno sfavorevole di Motegi ...

