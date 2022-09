Calcio: scomparso Nicola Saccinto, ex vicepresidente della Lnd e consigliere Figc (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - La Figc piange la scomparsa di Nicola Saccinto, ex vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti e consigliere Federale della FederCalcio. “Salutiamo Nicola con dolore e riconoscenza - dichiara il Presidente della Figc Gabriele Gravina - è stato un dirigente serio e appassionato, sempre attento alle istanze del mondo giovanile e dilettantistico”. I funerali di Nicola Saccinto si terranno lunedì 3 ottobre a Corinaldo in provincia di Ancona. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - Lapiange la scomparsa di, exLega Nazionale Dilettanti eFederaleFeder. “Salutiamocon dolore e riconoscenza - dichiara il PresidenteGabriele Gravina - è stato un dirigente serio e appassionato, sempre attento alle istanze del mondo giovanile e dilettantistico”. I funerali disi terranno lunedì 3 ottobre a Corinaldo in provincia di Ancona.

