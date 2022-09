glooit : Calcio: ritardo infrastrutture,salta Coppa Africa 2025 in Guinea leggi su Gloo - flavio_dog : @GabrieleVellani @DjAleCosta @armagio A parte che io rimango della mia idea.. che il calcio in particolare in strea… - armagio : RT @SalandinS: L’ottimo @stefanoscacchi su @tuttosport spiega #fondi @SerieA Di nuovo ritardo di 2 anni dopo proposta di manager di eccelle… - SalandinS : L’ottimo @stefanoscacchi su @tuttosport spiega #fondi @SerieA Di nuovo ritardo di 2 anni dopo proposta di manager d… - sportli26181512 : '#VandeBeek voleva lasciare lo United a causa di #Pogba': L'olandese non aveva gradito la titolarità costante del f… -

Agenzia ANSA

Il presidente della Confederazione Africana di(CAF) Patrice Motsepe ha annunciato a Conakry il ritiro dell'organizzazione della Coppa d'Africa (CAN) nel 2025 in Guinea, perché le infrastrutture non sono pronte. Motsepe ha detto alla stampa ...Ilè diventato un affare e devi accettarlo. Gerson è un giocatore forte e importante. Mi ... Amine Harit è arrivato in. Non lo conoscevo. È un giocatore che mi piace molto, è forte, un ... Calcio: ritardo infrastrutture,salta Coppa Africa 2025 in Guinea (ANSA-afp) - CONAKRY, 30 SET - Il presidente della Confederazione Africana di Calcio (CAF) Patrice Motsepe ha annunciato a Conakry il ritiro dell'organizzazione della Coppa d'Africa (CAN) nel 2025 in ...Il tecnico azzurro ha parlato nella conferenza di presentazione al match contro il Torino: "Non ho mai visto assegnare scudetti a ottobre. Con un calendario così fitto, non ha più senso parlare di tit ...