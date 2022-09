Bonus idrico | quando arrivano i rimborsi | le novità

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 settembre 2022) Si avvicina la data dei pagamenti delper le spese sostenute nel corso del 2021. Il Ministero della Transizione ecologica ha fatto sapere che è in fase di chiusura l’analisi delle domande di rimborso delle spese sostenute per gli interventi interventi di efficientamento dei consumi idrici. A poter beneficiare del pagamento sono i contribuenti che hanno sostenuto spese per rubinetti e sanitari, senza particolari requisiti e senza limiti relativi a reddito o ISEE. Ricordiamo che le domande per richiedere ilfino a 1.000 euro potevano essere inviate fino allo scorso 30 giugno., pagamenti in arrivo Il 27 settembre il MITE ha fatto sapere che è in fase di chiusura l’analisi delle domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per ...