Bebe Vio premiata con Mecenate dello Sport a Roma (Di venerdì 30 settembre 2022) IL “Mecenate dello Sport 2022” premiata Bebe Vio: “Dedico questo premio ai valori dello Sport e dell’amicizia. Ai giovani dico, non fatevi negare i sogni” Lo Sport e le sue sfide come occasione di inclusione e confronto costruttivo. Questi i valori che hanno animato la decima edizione del Premio Mecenate dello Sport “Varaldo Di Pietro”, assegnato a Bebe Vio, straordinaria atleta, campionessa paralimpica e simbolo dello Sport italiano e internazionale, durante la cerimonia di questa mattina a Roma presso il Salone d’Onore del CONI. “Sono orgogliosa di ricevere un premio così particolare perché è dedicato ai valori più alti e belli ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022) IL “2022”Vio: “Dedico questo premio ai valorie dell’amicizia. Ai giovani dico, non fatevi negare i sogni” Loe le sue sfide come occasione di inclusione e confronto costruttivo. Questi i valori che hanno animato la decima edizione del Premio“Varaldo Di Pietro”, assegnato aVio, straordinaria atleta, campionessa paralimpica e simboloitaliano e internazionale, durante la cerimonia di questa mattina apresso il Salone d’Onore del CONI. “Sono orgogliosa di ricevere un premio così particolare perché è dedicato ai valori più alti e belli ...

News_24it : ROMA 30 SETTEMBRE – Lo sport e le sue sfide come occasione di inclusione e confronto costruttivo. Questi i valori c… - usatoscherma : RT @Federscherma: TIM COOK A NAPOLI CON BEBE VIO, PER IL CEO DI APPLE UNA FULL IMMERSION NELLA 'SCHERMA INTEGRATA' - Benedet56240868 : RT @Federscherma: TIM COOK A NAPOLI CON BEBE VIO, PER IL CEO DI APPLE UNA FULL IMMERSION NELLA 'SCHERMA INTEGRATA' - Federscherma : TIM COOK A NAPOLI CON BEBE VIO, PER IL CEO DI APPLE UNA FULL IMMERSION NELLA 'SCHERMA INTEGRATA'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL RICONOSCIMENTO - Decima edizione Premio Mecenate dello Sport, premiata Bebe Vio -