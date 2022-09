Pall_Gonfiato : #Bargiggia duro su #Agnelli: “Sarebbe da cacciare dopo 5 anni di conti in rosso. Ego ipertrofizzato” - MasonBargiggia : IO PAOLO BARGIGGIA SON UN MAS-SONE SATANISTA DURO E PURO (SETTA G-A-Y DI GIOELE MAGALDI)! VOGLIO SALVARE IL MIO PAE… -

Juventus News 24

La pensa invece diversamente Paolo. L'ex giornalista Mediaset, riprendendo le dichiarazioni dello Special One, su twitter va giù pesante e scrive Non tardano ad arrivare i commenti acidi ...Nel pomeriggio odierno il giornalista Paolo, tramite il suo sito ufficiale ha replicato ... Poi ilattacco : ' Le dichiarazioni di Sarri sulla presunta malafede degli arbitri e del ... Bargiggia duro: «Scudetto Juve Con il non-gioco di Allegri...» Paolo Bargiggia è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole sul momento della Juve. ALLEGRI – «È vero che siamo solo ad inizio stagione, in teoria la Juve potrebbe essere in lotta ...Paolo Bargiggia, giornalista, ha analizzato il momento negativo della Juventus, parlando anche di Allegri e degli infortuni.