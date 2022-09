ATP Tel Aviv 2022, Novak Djokovic vola in semifinale: sconfitto Vasek Pospisil in due set (Di venerdì 30 settembre 2022) Sesta vittoria in altrettanti incontri per Novak Djokovic contro il canadese Vasek Pospisil (n.149 del mondo). Il serbo (n.7 del mondo) si è imposto nei quarti di finale dell’ATP250 di Tel Aviv per 7-6 (5) 6-3 contro il nordamericano. Un match nel quale Pospisil ha cercato di stringere i denti al cospetto del solido tennista nativo di Belgrado, ma poi la differente caratura tra i due tennisti si è vista nei punti decisivi del confronto. In semifinale, quindi, Djokovic giocherà contro il russo Roman Safiullin (n.104 del ranking), a segno per 6-4 6-1 contro il francese Arthur Rinderknech. Nel primo set sono i servizi a farla da padroni con Djokovic che cerca di mettere pressione al canadese nel settimo game, dovendo però cedere ai ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Sesta vittoria in altrettanti incontri percontro il canadese(n.149 del mondo). Il serbo (n.7 del mondo) si è imposto nei quarti di finale dell’ATP250 di Telper 7-6 (5) 6-3 contro il nordamericano. Un match nel qualeha cercato di stringere i denti al cospetto del solido tennista nativo di Belgrado, ma poi la differente caratura tra i due tennisti si è vista nei punti decisivi del confronto. In, quindi,giocherà contro il russo Roman Safiullin (n.104 del ranking), a segno per 6-4 6-1 contro il francese Arthur Rinderknech. Nel primo set sono i servizi a farla da padroni conche cerca di mettere pressione al canadese nel settimo game, dovendo però cedere ai ...

