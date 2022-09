Ascolti Tv 29 settembre 2022 | Imma Tataranni a gonfie vele | 25% di share

StraNotizie : Ascolti 29 settembre, ecco quanto ha fatto la quarta puntata del Grande Fratello Vip - CinqueNews : #AscoltiTv di giovedì 29 settembre. Vince #ImmaTataranni -> #gfvip7 #ascolti #xfactor2022 - radioromait : Ascolti Tv di ieri 29 settembre 2022: Access Prime Time e Preserale - zazoomblog : Ascolti 29 settembre ecco quanto ha fatto la quarta puntata del Grande Fratello Vip - #Ascolti #settembre #quanto… - zazoomblog : Ascolti TV 29 settembre 2022 Reazione a Catena stravince ancora e gongola Marco Liorni - #Ascolti #settembre… -

del 292022 in Prima Serata su Rai1 la seconda stagione di Imma Tataranni Sostituto Procuratore continua a gonfie vele: 4.257.000 spettatori pari al 24,8% di share. Su Canale 5 - ......29è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, che ha ottenuto 2.495.000 spettatori con il 19.5% di share, rimanendo perfettamente in linea con glidella ...La Formula 1 continua a battere record di ascolti su Sky, con milioni di persone in più che ... Inoltre, su Sky e TV8, il Gran Premio d’Italia di Monza di settembre è stato visto da 4 milioni 781 mila ...Ascolti tv: Grande Fratello Vip contro Imma Tataranni 2 Ieri sera giovedì 29 settembre è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip su ...