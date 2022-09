Angers Marsiglia: Tudor per il sorpasso sul Psg (Di venerdì 30 settembre 2022) Grande chance per il Marsiglia di Tudor, che sogna il sorpasso sul PSG in vetta alla Ligue 1 Stasera, ore 21, la Ligue 1 riprende con Angers-Marsiglia. Per la squadra di Tudor c’ la concreta possibilità di effettuare un sorpasso momentaneo sul Psg e piazzarsi in testa alla classifica. Un obiettivo che già rappresenta al meglio il lavoro fatto dall’ex collaboratore di Pirlo alla Juventus. É vero che in Champions League è partito male e che prima della pausa è incappato anche in un pareggio casalingo in campionato con il Rennes, ma il cammino si può dire certamente positivo e basta confrontare alcuni dati per accorgersene. Dopo 8 giornate il Marsiglia non ha ancora perso, esattamente come la squadra di Neymar e compagni. Rispetto ai rivali ha ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Grande chance per ildi, che sogna ilsul PSG in vetta alla Ligue 1 Stasera, ore 21, la Ligue 1 riprende con. Per la squadra dic’ la concreta possibilità di effettuare unmomentaneo sul Psg e piazzarsi in testa alla classifica. Un obiettivo che già rappresenta al meglio il lavoro fatto dall’ex collaboratore di Pirlo alla Juventus. É vero che in Champions League è partito male e che prima della pausa è incappato anche in un pareggio casalingo in campionato con il Rennes, ma il cammino si può dire certamente positivo e basta confrontare alcuni dati per accorgersene. Dopo 8 giornate ilnon ha ancora perso, esattamente come la squadra di Neymar e compagni. Rispetto ai rivali ha ...

