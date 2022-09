Aggrappati ad Arnautovic

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 30 settembre 2022) Questo articolo racconta il mese di Marko, vincitore del premio di Calciatore del mese AIC per settembre. Il suo premio segue quello di Kvicha Kvaratskhelia. C’è stato un momento di questa estate in cui era tutto incerto nel Bologna. La società aveva venduto Svanberg e Theate, e in più non riusciva a trovare un centravanti di prospettiva da inserire nelle rotazioni. In questa situazione, Markoera l’unica certezza. Il pensiero di lui, davanti, in attacco, col numero 9, era la rassicurazione che anche nei momenti più tempestosi della nuova stagione, anche nella rosa più sfaldata e nei giocatori più demotivati, ci sarà semprea fare gol. Fino a che qualcuno non ha provato a comprare anche lui. La Juventus ha chiesto informazioni su di lui, e così ha fatto il Manchester United. Due squadre che non ...