A Domenica In Mara Venir punta sulla politica con un'intervista a Dalla Chiesa (Di venerdì 30 settembre 2022) Tutto pronto per la nuova puntata di Domenica In. Mara Venier per questa quarta puntata decide di dar spazio anche alla politica, dopo le elezioni vittoriose del centrodestra e lo fa intervistando una delle candidate vincenti: Rita Dalla Chiesa. Domenica In, tutti gli ospiti di Mara Venier in onda il 2 Ottobre 2022 In via Nomentana a Roma è tutto già organizzato per la quarta puntata di Domenica in. Il varietà accompagnerà gli italiani nella prima Domenica pomeriggio post elezioni. L'esito delle votazioni è stato molto netto e Mara Venier ha deciso di intervistare la neo deputata tra le fila di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa.

