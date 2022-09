Traffico Roma del 29-09-2022 ore 08:00 (Di giovedì 29 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è intenso il Traffico sulla capitale che ho delle Entrate a Roma sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Flaminia invece code tra il raccordo anulare il corso di Francia anche sulla Salaria si sta in fila per Traffico tra Fidenza e l’ingresso per il Foro Italico incolonnato il Traffico lungo il tratto Urbano della A24 dal raccordo fino alla tangenziale andiamo poi sul raccordo coda in carreggiata interna tra casina e Ardeatina è in esterna tra Prenestina e Tiburtina si sta in fila poi sulla Pontina per i lavori tra Castel Romano e Spinaceto trafficata e dentro la Roma la via Appia la via Tiburtina e la Cristoforo Colombo dettagli di queste altre notizie sul sito ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è intenso ilsulla capitale che ho delle Entrate asulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Flaminia invece code tra il raccordo anulare il corso di Francia anche sulla Salaria si sta in fila pertra Fidenza e l’ingresso per il Foro Italico incolonnato illungo il tratto Urbano della A24 dal raccordo fino alla tangenziale andiamo poi sul raccordo coda in carreggiata interna tra casina e Ardeatina è in esterna tra Prenestina e Tiburtina si sta in fila poi sulla Pontina per i lavori tra Castelno e Spinaceto trafficata e dentro lala via Appia la via Tiburtina e la Cristoforo Colombo dettagli di queste altre notizie sul sito ...

ItalianAirForce : #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per interce… - SilviaStrada1 : #Roma sempre più invivibile: il traffico è tornato ai livelli pre pandemia, anzi peggio! Non si sa più a che ora us… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Passolombardo - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via dei Gordiani - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Tiburtina, tra il Grande Raccordo Anulare e viale Palmiro Togliatti -