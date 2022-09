Titoli Stato: spread Btp-Bund apre a 244 punti (Di giovedì 29 settembre 2022) Milano, 29 set. (Adnkronos) - spread in sostanziale parità: il differenziale tra Btp e Bund tedeschi segna 244 punti base, rispetto ai 245 registrati nella chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 4,62%. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Milano, 29 set. (Adnkronos) -in sostanziale parità: il differenziale tra Btp etedeschi segna 244base, rispetto ai 245 registrati nella chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 4,62%.

borghi_claudio : Ma pensa, i titoli di stato inglesi stavano scendendo e arriva la Bank of England e dice che li compra lei. - ilpost : Mercoledì la Banca d’Inghilterra ha deciso di intervenire in via straordinaria per per proteggere la stabilità fina… - sole24ore : ?? Sono ancora le #banche centrali a dettare il passo sui #mercati. Stavolta è stata la #BankOfEngland che, con un i… - halleluiahcat : RT @Attilio55133201: - Tracollo Borse Europee - Titoli di Stato Svenduti - Euro carta straccia - Inflazione galoppante - Caro energia stra… - Teresat73540673 : -