Spacciava droga agli studenti, tra esercizi commerciali e fermate dei bus, scoperto e denunciato (Di giovedì 29 settembre 2022) Teramo - Una catena di distribuzione della droga che partiva dagli esercizi commerciali e arrivava a coprire anche le fermate degli autobus delle tratte scolastiche, per attrarre clienti minorenni e spingerli al consumo di cocaina e hashish: a scoprirla e smantellarla, nell'ambito dell'operazione denominata 'Drug Market', i finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, coordinati dal colonnello Antonio Caputo, in collaborazione con i militari del Comando di Teramo. Sono state sequestrate 70 dosi di sostanze stupefacenti ed è stato denunciato un italiano per detenzione e spaccio di droga. Il tutto avveniva in due piccoli centri abruzzesi di circa duemila abitanti dove i traffici illeciti necessitavano di attività di copertura per rimanere nascosti. Grazie ad ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 29 settembre 2022) Teramo - Una catena di distribuzione dellache partiva de arrivava a coprire anche ledegli autobus delle tratte scolastiche, per attrarre clienti minorenni e spingerli al consumo di cocaina e hashish: a scoprirla e smantellarla, nell'ambito dell'operazione denominata 'Drug Market', i finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, coordinati dal colonnello Antonio Caputo, in collaborazione con i militari del Comando di Teramo. Sono state sequestrate 70 dosi di sostanze stupefacenti ed è statoun italiano per detenzione e spaccio di. Il tutto avveniva in due piccoli centri abruzzesi di circa duemila abitanti dove i traffici illeciti necessitavano di attività di copertura per rimanere nascosti. Grazie ad ...

NDroghe : '#eroina, per un peso totale di 65 grammi circa [..] #cocaina, per un peso totale di 9 grammi' #28settembre… - infoitinterno : Giovane ai domiciliari trasforma la sua casa in un ‘punto vendita’ per la droga: spacciava anche crack - CorriereCitta : Ardea, droga e armi in casa: 24enne spacciava armato di fucile a pompa - GiacomoGnutti : @Marzia_M Ma questa ha mai chiesto scusa alle famiglie cui il fratello spacciava droga? - annamariamoscar : @dedonatisv @repubblica La mamma era disperata, purtroppo si era messa con uno pieno di soldi, ma che spacciava, qu… -