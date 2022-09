Scatta il panico in Russia, la mobilitazione spacca la nazione: Putin in allerta (Di giovedì 29 settembre 2022) L'impatto economico interno alla Russia in conseguenza della fuga di decine di migliaia di uomini dopo l'annuncio della mobilitazione parziale per la guerra in Ucraina è «probabile che diventi sempre più significativo». È quanto riferito dagli 007 del Regno Unito nel quotidiano aggiornamento sulla situazione sul campo nella guerra in Ucraina. «Nei sette giorni trascorsi da quando il presidente Putin ha annunciato la ‘mobilitazione parziale', c'è stato un considerevole esodo di russi che cercano di eludere la convocazione. Sebbene i numeri esatti non siano chiari, probabilmente questo supera la dimensione della forza di invasione totale che la Russia ha messo in campo nel febbraio 2022», si legge nel post, in cui si sottolinea come tra coloro che lasciano la Federazione, sono in maggioranza «i più ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) L'impatto economico interno allain conseguenza della fuga di decine di migliaia di uomini dopo l'annuncio dellaparziale per la guerra in Ucraina è «probabile che diventi sempre più significativo». È quanto riferito dagli 007 del Regno Unito nel quotidiano aggiornamento sulla situazione sul campo nella guerra in Ucraina. «Nei sette giorni trascorsi da quando il presidenteha annunciato la ‘parziale', c'è stato un considerevole esodo di russi che cercano di eludere la convocazione. Sebbene i numeri esatti non siano chiari, probabilmente questo supera la dimensione della forza di invasione totale che laha messo in campo nel febbraio 2022», si legge nel post, in cui si sottolinea come tra coloro che lasciano la Federazione, sono in maggioranza «i più ...

infoitinterno : Reddito di cittadinanza addio, scatta il panico - callmediggia : RT @Simba_84_: Carolina e Ciacci parlano di patologie e non vengono censurati. Daniele parla di attacchi di panico e psichiatria scatta la… - SangueOssaAnima : RT @Simba_84_: Carolina e Ciacci parlano di patologie e non vengono censurati. Daniele parla di attacchi di panico e psichiatria scatta la… - Simba_84_ : Carolina e Ciacci parlano di patologie e non vengono censurati. Daniele parla di attacchi di panico e psichiatria s… - QPeriscopica : RT @DomaniGiornale: I mercati vedono una recessione globale in arrivo e scatta il panico. La Bce ammette che le stime sull’inflazione sono… -