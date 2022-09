Ryan Grantham, l’attore di Riverdale condannato all’ergastolo per l’omicidio della madre: “Era in un periodo intenso di depressione clinica” (Di giovedì 29 settembre 2022) È stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della madre, uccisa nel 2020 mentre suonava il pianoforte. Ryan Grantham, attore canadese dal fisico esile, potrebbe trascorrere il resto della sua vita in un carcere di massima sicurezza. Il 24enne, che ha recitato in Riverdale, il Diario di una schiappa e Supernatural, non avrà possibilità di libertà vigilata per i prossimi 14 anni. Durante il processo si è dichiarato colpevole di omicidio di secondo grado che, in Canada, è sanzionato con l’ergastolo. Al tempo, però, non sapeva quanto avrebbe dovuto attendere per poter chiedere la condizionale. Secondo il rapporto psichiatrico sulla salute di Grantham, l’attore era in preda a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) È statoper, uccisa nel 2020 mentre suonava il pianoforte., attore canadese dal fisico esile, potrebbe trascorrere il restosua vita in un carcere di massima sicurezza. Il 24enne, che ha recitato in, il Diario di una schiappa e Supernatural, non avrà possibilità di libertà vigilata per i prossimi 14 anni. Durante il processo si è dichiarato colpevole di omicidio di secondo grado che, in Canada, è sanzionato con l’ergastolo. Al tempo, però, non sapeva quanto avrebbe dovuto attendere per poter chiedere la condizionale. Secondo il rapporto psichiatrico sulla salute diera in preda a un ...

