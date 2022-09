"Questo è troppo". La Ascani ride in faccia al grillino: umiliazione totale | Video (Di giovedì 29 settembre 2022) Il rapporto tra Movimento 5 Stelle e Pd può rinascere? Secondo Myrta Merlino, a giudicare dalle risposte di Giuseppe Conte, sì. Ma a giudicare dalla rissa a L'aria che tira tra il grillino Riccardo Ricciardi e la dem Anna Ascani risulta improbabile, se non quasi impossibile. Ospite in studio a La7, Ricciardi fa una smorfia di fronte all'ipotesi di un ritorno di fiamma. "All'opposizione non c'è alcun obbligo di avere degli accordi. E ricordo che sulla giustizia, per esempio, il Pd in questa legislatura è stato spesso più d'accordo con Forza Italia e la Lega che non col M5s. Su alcune mire che avrà la destra sulla giustizia ci opporremo". "Ma il salario minimo il Pd lo fa però", sottolinea la Merlino. "Se avesse voluto farlo lo avrebbe fatto con questa legislatura e non ha voluto, c'era una nostra proposta di legge e non l'ha votata". "Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Il rapporto tra Movimento 5 Stelle e Pd può rinascere? Secondo Myrta Merlino, a giudicare dalle risposte di Giuseppe Conte, sì. Ma a giudicare dalla rissa a L'aria che tira tra ilRiccardo Ricciardi e la dem Annarisulta improbabile, se non quasi impossibile. Ospite in studio a La7, Ricciardi fa una smorfia di fronte all'ipotesi di un ritorno di fiamma. "All'opposizione non c'è alcun obbligo di avere degli accordi. E ricordo che sulla giustizia, per esempio, il Pd in questa legislatura è stato spesso più d'accordo con Forza Italia e la Lega che non col M5s. Su alcune mire che avrà la destra sulla giustizia ci opporremo". "Ma il salario minimo il Pd lo fa però", sottolinea la Merlino. "Se avesse voluto farlo lo avrebbe fatto con questa legislatura e non ha voluto, c'era una nostra proposta di legge e non l'ha votata". "Non ...

CarloCalenda : Mancava il paragone con Hitler del perito agrario che scrive di messe/gastronomia (insieme?) e che ritiene che le d… - GuidoDeMartini : ???? NO UNIONE EUROPEA-NO EURO???? Resto convinto che ci sia ampio spazio per un partito sovranista e antiglobalista. È… - jemaiunagioia_9 : L'unica cosa che mi dispiace è che questo soggetto è seguito da persone troppo intelligenti per lui. Coglione falli… - Stevefromit : @nicolasavoia Sarebbe interessante anticipare in seconda serata e non in terza... Effettivamente orario un po' trop… - theweirdSofi : BRAVE! Finalmente hanno ridato dignità a questa canzone troppo spesso strumentalizzata e usata a sproposito da seri… -