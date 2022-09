PINO INSEGNO VERSO LA PRIMA SERATA DI RAI2: “NON GUADAGNO SOLDI ANDANDO DA FAZIO” (Di giovedì 29 settembre 2022) PINO INSEGNO si prepara al grande rientro nella tv pubblica, a partire da uno show per RAI2 ma già si parla di progetti importanti per Rai1 per l’amico di Giorgia Meloni. “Se uno va sul palco dei Primo Maggio non succede niente, se io presento un’amica sono accusato di fascismo”, così il popolare attore e conduttore replica alle polemiche per aver aperto l’ultimo comizio elettorale di Fratelli d’Italia. Ha presentato la leader Giorgia Meloni con una citazione dal Signore degli anelli: “Verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo”. Polemiche che hanno irritato INSEGNO: “Mi hanno tacciato di fascismo, ma si rende conto? Ma qua nessuno ha professato antisemitismo o posizioni contrarie all’aborto, ma di che stiamo parlando? Ripeto: è razzismo VERSO chi non si professa di sinistra”, si sfoga su Vanity ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 29 settembre 2022)si prepara al grande rientro nella tv pubblica, a partire da uno show perma già si parla di progetti importanti per Rai1 per l’amico di Giorgia Meloni. “Se uno va sul palco dei Primo Maggio non succede niente, se io presento un’amica sono accusato di fascismo”, così il popolare attore e conduttore replica alle polemiche per aver aperto l’ultimo comizio elettorale di Fratelli d’Italia. Ha presentato la leader Giorgia Meloni con una citazione dal Signore degli anelli: “Verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo”. Polemiche che hanno irritato: “Mi hanno tacciato di fascismo, ma si rende conto? Ma qua nessuno ha professato antisemitismo o posizioni contrarie all’aborto, ma di che stiamo parlando? Ripeto: è razzismochi non si professa di sinistra”, si sfoga su Vanity ...

