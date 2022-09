Paolo Fox è fidanzato? L’astrologo rompe il silenzio dopo anni

Leggi su tvzap

(Di giovedì 29 settembre 2022) Personaggi Tv.Fox è? Le rivelazioni deldi. Dal 2002 entra a far parte del cast de I Fatti vostri, proponendo il suo oroscopo e nella trasmissione della domenica mattina di Rai 2 Mezzogiorno in famiglia, dove propone la sua classifica. Salvo Sottile è riuscito nell’impresa di far confessare qualcosina aFox circa la sua vita privata. Sulle questioni sentimentali del 61enne non si sa nulla. Fox, da sempre è una tomba in merito a ciò che riguarda la sua sfera personale. Intervistato a I Fatti Vostri, però, si è lasciato sfuggire qualche curiosità.Leggi anche –> Giancarlo Magalli: i retroscena sull’addio a “I Fatti vostri” ed il suo futuro incerto in tv Intervistato a I Fatti Vostri, ...