Nord Stream, le falle nel gasdotto sono 4. Intelligence Ue: navi russe in area (Di giovedì 29 settembre 2022) Nuovi sospetti su Mosca dopo le rivelazioni che la Cnn attribuisce a due funzionari europei. 'Ma vediamo i mezzi navali ogni settimana'. Che cosa sta ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Nuovi sospetti su Mosca dopo le rivelazioni che la Cnn attribuisce a due funzionari europei. 'Ma vediamo i mezzi navali ogni settimana'. Che cosa sta ...

ladyonorato : Che le perdite non fossero dovute a un incidente si era capito. - GiovaQuez : 'È ormai chiaro che le autorità hanno valutato che si tratta di azioni deliberate. Non si è trattato di un incident… - Corriere : ?? Molti esperti hanno subito pensato al Cremlino. Ma c’è chi chiede: perché Putin dovrebbe sabotare una sua struttu… - e_comis : RT @MinistroEconom1: Gli USA si preparano a riferire all'ONU sul sabotaggio del Nord Stream 2. Per l'occasione verranno esibite le provette… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #PrimoPiano Nord Stream: ora l’ipotesi di 4 falle di gas. È uno dei più grandi crimini ambientali -