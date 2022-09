"Non mi sembra assurdo...". Monti evoca la patrimoniale (Di giovedì 29 settembre 2022) In tv il professore sembra accarezzare l'ipotesi della patrimoniale, poi si corregge: "Non occorre subito...". E sulla pace fiscale scatta il suo primo monito al governo di centrodestra Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 settembre 2022) In tv il professoreaccarezzare l'ipotesi della, poi si corregge: "Non occorre subito...". E sulla pace fiscale scatta il suo primo monito al governo di centrodestra

pietroraffa : Molte persone in difficoltà hanno votato per chi ha proposto una misura di sostegno economico. Ora sembra che per a… - Link4Universe : Sembra assurdo doverlo scrivere ma... No, essere NOVAX non è come essere #LGBTQ. SCEGLIERE di non vaccinarsi e quin… - Link4Universe : Ancora non riesco a credere che sembra vincere la #Meloni che pochi anni fa a Torino litigava in modo assurdo col d… - floracozzi : @Desmondo90 A me Starmer sembra uno della Fabian Society anche se non viene dalla LSE. Per cui sì, anche un Letta m… - MariM64768014 : Sapete che con st Reddito di Cittadinanza avete rotto I cojoni ? Sembra che tutti i problemi dell'Italia si risolva… -

