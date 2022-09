Napoli, Rrahmani in gruppo. Politano verso il rientro (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Napoli ha diffuso il consueto report dell’allenamento. C’era un po’ di apprensione per le condizioni di Amir Rrahmani che, rientrato ancora un po’ acciaccato dall’impegno col Kosovo, ha invece svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo. In caso di forfait, avrebbe giocato dal primo minuto Ostigard, anche lui di ritorno. A proposito di rientri: l’unico azzurro ancora in viaggio è a questo punto Hirving Lozano, visto che oggi a Castel Volturno si sono rivisti anche Kim e Mario Rui. Capitolo infortunati: Politano continua ad avvicinarsi a grandi passi verso il recupero, anche oggi ha svolto parte del lavoro col resto del gruppo e può essere convocato col Torino. Osimhen ha iniziato la fase di riatletizzazione: oggi il nigeriano non ha svolto terapie ma solo lavoro personalizzato, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) Ilha diffuso il consueto report dell’allenamento. C’era un po’ di apprensione per le condizioni di Amirche, rientrato ancora un po’ acciaccato dall’impegno col Kosovo, ha invece svolto l’intera seduta di allenamento in. In caso di forfait, avrebbe giocato dal primo minuto Ostigard, anche lui di ritorno. A proposito di rientri: l’unico azzurro ancora in viaggio è a questo punto Hirving Lozano, visto che oggi a Castel Volturno si sono rivisti anche Kim e Mario Rui. Capitolo infortunati:continua ad avvicinarsi a grandi passiil recupero, anche oggi ha svolto parte del lavoro col resto dele può essere convocato col Torino. Osimhen ha iniziato la fase di riatletizzazione: oggi il nigeriano non ha svolto terapie ma solo lavoro personalizzato, ...

