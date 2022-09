Meloni e Salvini, vertice a Montecitorio. Ecco cosa si sono detti (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set – Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno un incontro che è un vero e proprio vertice, a Montecitorio. La conversazione, come riporta l’Ansa, si è concentrata soprattutto sull’unità di intenti in vista della formazione del prossimo governo. Meloni e Salvini: Ecco cosa si sono detti a Montecitorio L’incontro tra Meloni e Salvini è durato circa un’ora. La nota diffusa al termine del colloquio cita quanto segue: “Entrambi i leader hanno espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta. Meloni e Salvini hanno fatto il punto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set – Giorgiae Matteohanno un incontro che è un vero e proprio, a. La conversazione, come riporta l’Ansa, si è concentrata soprattutto sull’unità di intenti in vista della formazione del prossimo governo.siL’incontro traè durato circa un’ora. La nota diffusa al termine del colloquio cita quanto segue: “Entrambi i leader hanno espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta.hanno fatto il punto ...

CarloCalenda : È iniziato il conflitto tra Salvini e Meloni sul governo mentre a sinistra il @pdnetwork “si interroga su cosa deve… - LaStampa : Meloni non cede su Salvini: “Non lo voglio, è vicino a Putin” - CarloCalenda : Come era prevedibile l’obiettivo di Salvini è fare opposizione alla Meloni. Lo farà sui posti, sulle pensioni, sul… - marcoranieri72 : RT @EsteriLega: Primo vertice tra Meloni e Salvini «Parliamo d’Italia, non di poltrone» - MichelaRoi : RT @allegra134: Sono abbastanza convinta che soddisfare tutte le brame di potere di Salvini (non della Lega) sia per Meloni è un errore gra… -