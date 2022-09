Mascherine, le regole cambiano ancora: proroga di un mese per l’obbligo negli ospedali e Rsa. Stop sui mezzi di trasporto (Di giovedì 29 settembre 2022) È stato prorogato di un mese l’obbligo di utilizzo delle Mascherine per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio sanitarie e le Rsa. Sono comprese anche le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Secondo quanto riferisce Ansa, è questa la decisione del governo sul fronte delle misure di protezione dal contagio del Coronavirus. E si prevede che la proroga verrà attuata con un’ordinanza che firmerà oggi, 29 settembre, il ministro della Salute Roberto Speranza. No mascherina sui trasporti Per quanto riguarda invece i mezzi di trasporto, l’obbligo della mascherina Fffp2, ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) È statoto di undi utilizzo delleper i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio sanitarie e le Rsa. Sono comprese anche le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Secondo quanto riferisce Ansa, è questa la decisione del governo sul fronte delle misure di protezione dal contagio del Coronavirus. E si prevede che laverrà attuata con un’ordinanza che firmerà oggi, 29 settembre, il ministro della Salute Roberto Speranza. No mascherina sui trasporti Per quanto riguarda invece ididella mascherina Fffp2, ...

monicascapin77 : RT @TgrRaiVeneto: L’obbligo scade il 30 settembre, si va verso la decisione di non prorogarlo. Gli esperti: 'Il virus è ancora in circolo,… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: L’obbligo scade il 30 settembre, si va verso la decisione di non prorogarlo. Gli esperti: 'Il virus è ancora in circolo,… - TgrRaiVeneto : L’obbligo scade il 30 settembre, si va verso la decisione di non prorogarlo. Gli esperti: 'Il virus è ancora in cir… - KJ_KaJu : Mascherine, le nuove regole dopo il 30 settembre Ciò significa che, da sabato 1° ottobre, non sarà più obbligatorio… - infoitsalute : Mascherine e green pass, arrivano le nuove regole -