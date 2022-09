L'impatto ambientale delle perdite dei gasdotti Nord Stream (Di giovedì 29 settembre 2022) Secondo alcune stime, la fuoriuscita di tutto il metano contenuto nelle tubature potrebbe causare fino a 14 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, circa il 32% delle di quelle annuali della Danimarca Leggi su wired (Di giovedì 29 settembre 2022) Secondo alcune stime, la fuoriuscita di tutto il metano contenuto nelle tubature potrebbe causare fino a 14 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, circa il 32%di quelle annuali della Danimarca

ItaliaStartUp_ : L'impatto ambientale delle perdite dei gasdotti Nord Stream - EcoBioShopping : Conosci Gelateria Sapo Verde?? ?? Il Sig. Piazzola fin dall'apertura ha deciso di abbattere l'impatto ambientale apr… - DoctorM77 : @Ledbowski Per me non è pregiudizio. Sulla questione energetica per questioni di studio e professionali sono “infor… - ilpiratallegro : RT @Focus_it: ? Quale sarà l'impatto che il #gas naturale fuoriuscito dai gasdotti #Nordstream1 e 2 avrà sull'atmosfera e sui cambiamenti c… - TuttoQuaNews : RT @Focus_it: ? Quale sarà l'impatto che il #gas naturale fuoriuscito dai gasdotti #Nordstream1 e 2 avrà sull'atmosfera e sui cambiamenti c… -