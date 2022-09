L’ex parlamentare di Hong Kong Ted Hui è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere per il suo ruolo nelle proteste per la democrazia del 2019 (Di giovedì 29 settembre 2022) Giovedì L’ex parlamentare di Hong Kong Ted Hui è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere per il suo ruolo nel movimento di protesta per la democrazia a partire dal 2019. Hui era scappato in Australia nel 2021 Leggi su ilpost (Di giovedì 29 settembre 2022) GiovedìdiTed Hui èa trediper il suonel movimento di protesta per laa partire dal. Hui era scappato in Australia nel 2021

