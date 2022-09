F1 | Charles Leclerc | “Lavoriamo per essere pronti la domenica | mi piace la pista di Singapore”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 settembre 2022) Spingere fino alla fine. Il Circus della F1 riprende nel suo incedere e, dopo l’appuntamento di Monza, si torna a girare sul circuito di Marina Bay, a. Il weekend asiatico mancava da un po’ dal calendario a causa della pandemia di Covid-19, per questo gli spunti non mancheranno anche per le caratteristiche particolari del layout. Ci si riferisce, infatti, a unacittadina in cui i piloti saranno chiamati a trovare il giusto equilibrio tra aggressività e razionalità. In questo contesto, l’olandese Max Verstappen arriva a questo fine settimana, con il vento in poppa. Reduce dal successo nel Tempio della velocità, l’alfiere della Red Bull può vantare un vantaggio in classifica sul monegascodi 116 punti. Un margine piuttosto rassicurante che potrebbe consentire a Max anche di chiudere i ...